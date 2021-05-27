موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الجونة في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل استاد خالد بشارة في البحر الأحمر، مباراة هامة وقوية تجمع بين الزمالك والجونة، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري المصري.

الزمالك يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الوصول لدور الثمانية من كأس مصر على حساب الإسماعيلي، ومن قبلها فوز هام وثمين على المصري في الدوري ليواصل تربعه على صدارة الترتيب.

على الجانب الآخر الجونة، بعد فوز مهم على الاتحاد في الجولة الماضية، سيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، لمواصلة الاقتراب من مقدمة الجدول.

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وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة الزمالك والجونة، في الدوري المصري والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك والجونة؟

موعد مباراة الزمالك والجونة، هو الأحد 30 مايو 2021، على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري المصري.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والجونة كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.