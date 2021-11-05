موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

بعد قمة أوفت بوعودها، تنتظر الزمالك مباراة قوية في الدوري المصري الممتاز 2021-2022 هي ديربي أولاد العم ضد الإسماعيلي.

خسر نادي الزمالك القمة 123 بخمسة أهدافٍ لثلاثة على يد الغريم التقليدي الأهلي، وذلك بعد أن فاز على إنبي والجيش في الجولتين الأولتين، ليتراجع الفارس الأبيض للمركز الخامس برصيد 6 نقاط.

يحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، ويعيش بداية كارثية للموسم الجديد حيث خسر مبارياته الثلاثة الأولى من الأهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي على الترتيب.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي؟

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي هو يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي؟

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي عن طريق النسخة العربية من موقع جول.