موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد مصر المقاصة في دور ربع نهائي من كأس مصر 2019، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف ‏ملعب برج العرب مباراة قوية تجمع بين الزمالك ومصر المقاصة، وذلك يوم الأربعاء 28 أغسطس 2019، الموافق 27 ذو الحجة 1440 هجريًا، وذلك في إطار منافسات في دور الثمانية لبطولة كأس مصر 2019.

نجح الفارس الأبيض في حسم تأهله إلى دور الـ32 من البطولة الإفريقية بعد تحقيق الفوز المباراة الأولى بسباعية نظيفة في مرمى فريق ديكاداها الصومالي، ثم استطاع تحقيق الإنتصار فى مباراة الإياب بنتيجة (6-0)، ليتأهل أبناء ميت عقبة رسميًا إلى الدور القادم وسيواجه جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم 14 من شهر سبتمبر 2019، بينما محليً اختتم الملكي الموسم الماضي فى المركز الثاني برصيد 82 نقطة جمعهم من 21 انتصار وتسع تعادلات وتلقي 4 هزائم.

على الجانب الآخر، أنهى مصر المقاصة الموسم الماضي في المركز المركز السادس برصيد 64 نقطة، بعد تحقيق 12 انتصار وتعادل في عشر مباريات، وتلقى 12 هزيمة، ، ووصل الفريق إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد تحقيق الانتصار على فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، بثلاثية مقابل هدف، ويسعي الفريق لتحقيق المفاجأة امام الفارس الأبيض.

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موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الزمالك - مصر المقاصة ملعب برج العرب الأربعاء 28 أغسطس 2019،

27 ذو الحجة 1440،

20:00 مصر، 21:00 السعودية لم يحدد ON SPORT





الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

سيغيب عن الزمالك في مباراة مصر المقاصة كلًا من مصطفى فتحي ومحمود جنش خالد بوطيب بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفارس الأبيض أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وستكون جميع العناصر المتبقية جاهزة أمام المدرب ميتشو في هذا اللقاء.

الزمالك يبدأ الاستعداد لمباراة مصر للمقاصة القادمة بكأس مصر. ⚽️📸 pic.twitter.com/YfpivBHZwD — SC (@ZSCOfficial) August 25, 2019

سيبدأ المدرب الصربي بنفس الأسماء الأساسية التي تشارك مع الفريق، وسيدفع بمحمود علاء ومحمد عبد الغني في قلب الدفاع، وفي الأمام سيتواجد مصطفي محمد وخلفه الثلاثي أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، شيكابالا.



التشكيل | 4-2-3-1

محمد عواد

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز

محمود عبد العزيز - طارق حامد

أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - شيكابالا

مصطفي محمد

الغيابات والتشكيل المتوقع لمصر المقاصة

لن يفتقد الفريق الفيومي امام ابناء ميت عقبة أي لاعب بسبب الإصابة أول الإيقاف، القادم في الدوري المصري الممتاز أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف، وشهدت القائمة تواجد كلًا من محمد ابراهيم القادم من صفوف الزمالك، والنيجيري إيدو موسيس، بالإضافة إلى الثاني صلاح أمين وعمر مرعي.

سيبدأ أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى الجديد لنادى مصر المقاصة أولي مبارياته امام الزمالك ومن المتوقع ان يدفع بالثنائي محمود الجزار وخالد صبحي فى قلب الدفاع، وجاتوش بالوم واكرم توفيق فى منتصف الميدان، وسيدفع فى الامام أحمد ياسر ريان

التشكيل | 4-2-3-1