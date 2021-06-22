موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد مصر المقاصة في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز 2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يواجه نادي الزمالك نادي مصر المقاصة في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز 2021، في إعادة لمباراة كأس مصر الأخيرة بين الفريقين التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

وصل الزمالك بهذا الانتصار إلى نصف نهائي الكأس، وسيواجه نادي أسوان، وعلى صعيد الدوري يحتل الفريق صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، ويأتي خلفه النادي المصري برصيد 43 نقطة.

نادي مصر المقاصة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، وستكون المباراة بالنسبة له ثأرية بعد خروجه من كأس مصر على يد الزمالك.

فيديو: أهداف مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر 2021

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة؟

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة هو يوم الإثنين 28 يونيو 2021، على ملعب السويس الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة؟

تذاع مباريات كأس مصر على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك ومصر المقاصة كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.