موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

يستقبل استاد القاهرة، ثاني مباريات الزمالك وفاركة في بطولة كأس الرابطة المصرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا في أولى المواجهات أمام إنبي على ستاد القاهرة، في مباراة شارك بها باللاعبين الشباب والبدلاء بصورة أساسية، ولن يختلف الوضع كثيرًا أمام فاركو بسبب مشاركة عدد كبير من لاعبي الفارس الأبيض في كأس الأمم الإفريقية.

على الجانب الآخر، فاركو خسر من سيراميكا كيلوباترا برباعية في الجولة الأولى، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك الذي سيدخل المباراة دون العديد من لاعبيه الأساسيين.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصرية 2021

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك وفاركو وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك وفاركو؟

موعد مباراة الزمالك وفاركو، هو يوم الثلاثاء 18 يناير 2022، بإستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو؟

ستنقل مباريات كأس الرابطة المصرية عبر شبكة قنوات OnTime Sports.

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.