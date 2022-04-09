موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي فاركو ضيفًا على نادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولي في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز 2021-22.

فاز الزمالك في المباراة الأخيرة على مصر المقاصة بهدفٍ دون رد، وأصبح رصيده 31 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر.

على الجانب الآخر، تعادل نادي فاركو مع البنك الأهلي، وأصبح رصيده 17 نقطة في المركز الثامن في جدول الترتيب.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد فاركو في الجولة 14 من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك وفاركو؟

موعد مباراة الزمالك وفاركو هو يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 في ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.