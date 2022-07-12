موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد غزل المحلة في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة..

يحل نادي الزمالك ضيفًا على نادي غزل المحلة في ستاد المحلة في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز 2021-22.

فاز الفارس الأبيض في المباراة الأخيرة على المقاولون العرب بهدفٍ دون رد، وحافظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الوصيف و6 عن الأهلي.

أما نادي غزل المحلة فقد خسر في مباراة الجولة 24 من البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتراجع للمركز 13 في الترتيب برصيد 26 نقطة.

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة والتي تقام ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة؟

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة هو يوم السبت 16 يوليو 2022 في ستاد المحلة.

وتنطلق صافرة البداية الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.