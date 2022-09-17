موعد مباراة الزمالك ضد إليكت سبورت في دوري أبطال إفريقيا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد إليكت سبورت في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 والقنوات الناقلة.

يحل نادي الزمالك ضيفًا على نادي إيليكت سبورت في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

خرج الزمالك من دور المجموعات في النسختين السابقتين، لذا يشارك في الدور التمهيدي الأول هذا الموسم، وسيسعى للتأهل ومواصلة المشوار لما بعد المجموعات لمصالحة الجمهور.

على النقيض تمامًا، فاز الفارس الأبيض بالدوري المصري في نسختيه الأخيرتين، وهو ما يمنح الأمل للعشاق للظهور بشكلٍ جيد في دوري الأبطال.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

ما هو موعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت؟

يواجه الزمالك نظيره إليكت يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 على ملعب أحمدو أهيدجو.

وسوف تنطلق المباراة في تمام الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا على قنوات بي إن بدايةً من دور المجموعات، وحاول الزمالك بثها عبر قناته الرسمية أو أون تايم سبورتس لكن الفريق التشادي رفض عرض اللقاء على أي قناة عربية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إليكت سبورت - الزمالك 18 سبتمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية لا يوجد أحمدو أهيدجو

التشكيل المتوقع للزمالك ضد إليكت سبورت

من المتوقع اعتماد المدرب فيريرا على العناصر الآتية:

الخطة 4-2-3-1

محمد عواد

أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

محمد عبد الغني -إمام عاشور

محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

سيف الدين الجزيري.