موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل الزمالك ضيفًا على سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز 2021-22، وذلك على ستاد بتروسبورت بالقاهرة.

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل في مباراته الأخيرة في الدوري أمام البنك الأهلي، وأصبح رصيده 10 نقاطٍ في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري خلف الأهلي وبيراميدز.

تلقى سيراميكا كليوباترا خسارته الأولى هذا الموسم في الجولة السابقة، وكانت على يد نادي فاركو الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، ليتوقف رصيده عند 8 نقاط.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة.

متى مباراة الزمالك القادمة؟

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز هو يوم الخميس 25 نوفمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.