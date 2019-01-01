موعد مباراة الزمالك ضد ديكاداها، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد ديكاداها في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ‏ملعب بتروسبورت أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك وديكاداها الصومالي، وذلك يوم الجمعة 16 أغسطس 2019، الموافق 15 ذو الحجة 1440 هجريًا، في إطار منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.

خسر الزمالك فى أخر مبارياته فى الدوري المصري الممتاز بهدف نظيف امام غريمه التقليدي النادي الأهلي، حيث نجح الفارس الأبيض فى الحصول على المركز الثاني برصيد 72 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، حيث خاض الفريق 34 مباراة استطاع ان يحقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 9 مباريات وتلقي أربع هزائم فى مشوار الدوري المصري، واستطاع ابناء ميت عقبة فى الحصول على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه امام الفريق المغربي نهضة بركان بنتيجة (5-3) بركلات الترجيح.

وكانت القرعة الذي أجريت فى مقر الاتحاد الإفريقي أوقعت الزمالك امام ديكاداها الصومالي، فى الدور الـ32 من البطولة يلتقي الفائز من هذه المباراة امام المنتصر من لقاء أويلرز الليبيري وجينيراسيون فوت السنغالي.

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موعد مباراة الزمالك ضد ديكاداها والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ديكاداها - الزمالك ملعب بتروسبورت الجمعة 16 أغسطس 2019،

15 ذو الحجة 1440،

21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر يسري بوعلي ON SPORT



الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

سيفتقد الزمالك في مباراة ديكاداها محمود جنش ومصطفى فتحي بسبب الإصابة، وسيغيب المغربي محمد أوناجم بسبب عدم قيده في الفترة الأولى وهذا يعني أنه لن يستطيع المشاركة في الأدوار التمهيدية مع الفارس الأبيض، وستكون جميع الأوراق المتبقية جاهزة أمام المدرب المؤقت للفريق طارق يحيى.

بعض اللقطات من مران فريقنا اليوم. 📸⚽️ pic.twitter.com/DGlW3G9jv9 — SC (@ZSCOfficial) August 9, 2019

سيعتمد المدرب المصري على نفس الأسماء التي تلعب أساسي في المباريات السابقة، وسيدفع بمحمود علاء ومحمد عبد الغني في قلب الدفاع، وفي الأمام سيتواجد عمر السعيد وخلفه الثلاثي أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

التشكيل | 4-2-3-1