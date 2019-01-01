موعد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت, القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد جينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يستضيف الزمالك فريق جينيراسيون فوت السنغالي يوم الأحد 29 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 30 محرم 1441 هجرياً، وذلك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2019-20، والذي سيستضيفه استاد بتروسبورت.

تعرض الفارس الأبيض للهزيمة في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، حيث تلقى هدفين في حين تسجيلهم لهدف وحيد فقط لينتظر جماهير الأبيض بطاقة التأهل من مباراة الإياب بالقاهرة، وكان الزمالك قد نجح فى التتويج بلقب كأس مصر 2019 للمرة الـ27 فى تاريخه منذ أسبوع على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وينتظر القلعة البيضاء لقاءً هاماً في كأس السوبر المصري مع غريمه التقليدي النادي الأهلي بطل الدوري الموسم الماضي، يوم 20 سبتمبر الجاري، أما على المستوى الإفريقي فتأهل الفريق إلى دور الـ32 من البطولة الإفريقية بعد تخطي فريق ديكاداها الصومالي بنتيجة (13-0) في مجموع المباراتين.

على الجانب الآخر فقد وصل فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال إلى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي فريق أويلرز الليبيري في الدوري التمهديدي من البطولة، ونجح الفريق السنغالي في العبور إلى هذا الدور بعد أن نجح في تحقيق الفوز في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعد هذه المشاركة هي الثانية لبطل السنغال بعدما شارك للمرة الأولى عام 2018 وودع البطولة حينها من دور الـ32.

رئيس الزمالك يطلب التكفل بعلاج مؤمن زكريا

موعد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت

الزمالك يتلقى هزيمة أمام جينيراسيون السنغالي في دوري أبطال إفريقيا

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الزمالك - جينيراسيون فوت بتروسبورت الأحد 29 سبتمبر 2019،

30 محرم 1441، 20:00 مصر، 21:00 السعودية محمدوا كيتا ON SPORT



الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

يغيب عن تشكيل الزمالك المدافع محمد عبد الغني لتعرضه للإصابة في مباراة السوبر ضد الأهلي، كما سيغيب محمود عبد العزيز ومحمد حسن ثنائي وسط الميدان لنفس السبب، ولا يغيب أي لاعب أخر للإيقاف.

سيدفع المدرب الصربي ميتشو بمحمد عواد لحراسة المرمي، وسيعتمد على محمد عبد الشافي وحمدي النقاز كظهيرين، وقد يدفع بمصطفى محمد كمهاجم صريح، وخلفهم التونس فرجاني ساسي وطارق حامد.



التشكيل | 4-2-3-1