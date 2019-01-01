موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أوجوستو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد بريميرو دي أوجوستو في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

أبانوب صفوت

يستعد الزمالك لاستقبال بريميرو دي أوجوستو الأنجولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي، وذلك يوم السبت المقبل 7 ديسمبر 2019، الموافق 10 ربيع الأخر 1441 هجرياًَ.

يسعى الفارس الأبيض لتعويض الخسارة الثقيلة التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام مازيمبي الكونجولي بثلاثية نظيفة، عندما يبدأ الفرنسي كارتيرون مهمته الجديدة في مصر، بعد أن سبق له قيادة فريقي الأهلي ووادي دجلة.

في المقابل تمكن فريق بريميرو دي أوجوستو في المباراة السابقة من التعادل مع زيسكو يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره، وهو ما يمنح الزمالك الفرصة لإحياء أماله سريعاً في التأهل للدور المقبل.

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أوجوستو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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موعد مباراة الزمالك وبريميو دي أوجوستو والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الزمالك - بريميو دي أوجوستو استاد القاهرة الدولي السبت 7 ديسمبر 2019،

10 ربيع الآخر 1441،

21:00 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

تعتبر مباراة بريميو دي أوجوستو هي الأولى التي سيقود فيها المدرب كارتيرون القلعة البيضاء، بعد تعيينه مديراً فنياً للفريق خلف الصربي ميتشو بعد أن سقط في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة.

لن تظهر أفكار الفرنسي مع الفارس الأبيض منذ المباراة الأولى، ولكن من المتوقع أن يدفع بأغلب العناصر الأساسية التي شاركت في الفترة الأخيرة مع إضافة بعض التعديلات البسيطة.

التشكيل | 4-2-3-1