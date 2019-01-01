موعد مباراة الزمالك اليوم ضد زيسكو يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يستعد نادي الزمالك لخوض ثالث لقاء له في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت 28 ديسمبر 2019، ويلتقي بنادي زيسكو بطل زامبيا، وهو لقاء مهم جدًا للفارس الأبيض بعد التعثرات المتتالية في الدوري وغضب الجمهور على اللاعبين وإدارة النادي، فكيف سيدير الفرنسي كارتيرون الفريق في هذا اللقاء الصعب خارج الديار وسط ضغط كبير من الإدارة و الجماهير على الجهاز الفني واللاعبين.

وحقق فريقا بلاتنيوم ومازيمبي نتيجة مرضية لنادى الزمالك حيث انتهت المباراة بهدفٍ لمثله ليصبح مازيمبى ممتلكًا لسبع نقاط من ثلاث لقاءات، وبلاتنيوم نقطتين من ثلاث لقاءات، ويكتفي الأبيض بثلاث نقاط من لقاءين وزيسكو نقطة من لقاءين، وتحدد مباراة الزمالك ضد زيسكو شكل المجموعة و تقام المباراة الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة اليوم السبت.

ويذكر أن الفريق الأبيض مر بأزمة في رحلته إلى زامبيا، وهي أن الحقائب التي بها أحذية اللاعبين لم تصل معهم ومن المفترض أن تصل يوم الجمعة.

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موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة زيسكو يونايتد - الزمالك استاد ليفي مواناواسا السبت 28 ديسمبر 2019،

15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

يعاني الزمالك من العديد من الغيابات، هم عبد الله جمعة للإصابة وخالد بوطيب للإصابة أيضًا، وانضم إليهما قبل مواجهة زيسكو حازم إمام الذي أصيب هو الآخر.

ومن المتوقع أن يعتمد كارتيرون نفس الطريقة التى يفضلها الفريق، وسيدفع بمحمد عبد السلام في الجهة الأخرى لتعويض غياب حازم، وسيتحمل مسؤولية الدفاع معه محمود علاء وعبد الغني وعبد الشافي.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

الغيابات والتشكيل المتوقع لزيسكو يونايتد

لا توجد غيابات في صفوف زيسكو يونايتد قبل مباراة الزمالك للإصابة أو الإيقاف، وسيبدأ المدرب بطريقة مشابهة لطريقة الفارس الأبيض ومن المتوقع أن يكون التشكيل.

التشكيل | 4-2-3-1