موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد المقاولون العرب في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

محمد مصطفي

يواجه الزمالك المقاولون العرب يوم السبت القادم 19 أكتوبر 2019 ميلاديًا، 20 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إطار الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2019-2020، وسيستضيف المباراة استاد السلام..

تعثر الفارس الأبيض في مباراته الأخيرة ضد فريق إف سي مصر في الدوري بالتعادل إيجابياً بهدفٍ لمثله، ليتنازل بذلك عن الصدارة لصالح الأهلي الذي أصبح رصيده 9 نقاط بعد الانتصار على أسوان بنتيجة (5-1)، أما القلعة البيضاء فأصبح في المركز الرابع برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، متفوقاً على الاتحاد السكندري بنقطةٍ واحدةٍ فقط.

يعيش المقاولون العرب بداية موسمٍ إلى حد ما جيدة حتى الآن حيث خاض ابناء عثمان أحمد عثمان، ثلاث مباريات استطاع أن يجمع 7 نقاط بعد تحقيق الفوز في مباراتين فقط وتعادل وحيد، ليحتل بذلك المركز الثالث بفارق الأهدف عن أبناء ميت عقبة،

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موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

صعوبة لحاق عبدالله جمعة بمواجهة الزمالك والمقاولون العرب

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الزمالك - المقاولون العرب استاد السلام السبت 19 أكتوبر 2019،

20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد ON SPORT,

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

سيغيب عن الزمالك محمود جنش وعبد الله جمعة للإصابة، بينما لن يفتقد الفارس الأبيض لأي لاعب للإيقاف.

سيبدأ ميتشو بنفس طريقته المعتادة، والتي يقدم بها أداءاً جيدً إلى حد ما حتى الآن، ومن المتوقع أن يبدأ بالتشكيل الأتي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد عواد



بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز



طارق حامد - يوسف أوباما

أشرف بنشرقي - فرجاني ساسي - محمد اوناجم



عمر السعيد

الغيابات والتشكيل المتوقع للمقاولون العرب

لا توجد غيابات للإصابة أو الإيقاف في صفوف ذئاب الجبل، وسيكون الفريق كامل العدد في اللقاء ضد الزمالك.

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سيبدأ المدرب عماد النحاس بنفس تشكيلته المعتادة والتي دائماً ما تكون (4-2-3-1) وبالأسماء الأتيه:

التشكيل | 4-2-3-1

محمود أبو السعود



عبدالوهاب اسماعيل – محمد سمير – فاروق كابور – أمير عيد



إبراهيم صلاح – معروف يوسف



لويس هينستروزا - طاهر محمد طاهر – سيف الدين الجزيري