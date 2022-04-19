موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة
يحل النادي المصري ضيفًا على نادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولي، في لقاء ضمن الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.
فاز الزمالك على الاتحاد السكندري في المباراة السابقة بهدفين دون رد، وابتعد بصدارته المؤقته عن الأهلي بأربع نقاط بوصوله للنقطة 35.
كانت آخر مباريات المصري في الدوري ضد الأهلي، وفاز بهدفٍ دون الرد، ويحتل النادي البورسعيدي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.
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ما هو موعد مباراة الزمالك والمصري؟
موعد مباراة الزمالك والمصري هو يوم الخميس 28 أبريل 2022 في ستاد القاهرة الدولي.
وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري؟
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.
ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.
المباراة
الموعد
الملعب
القنوات الناقلة
الزمالك - المصري
الخميس 28 أبريل 2022،
ستاد القاهرة الدولي
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