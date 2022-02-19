موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

يحل نادي الزمالك ضفيًا ثقيلاً على نادي الوداد في ستاد محمد الخامس في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022.

تعادل الزمالك في المباراتين السابقتين مع بيترو أتلتيكو وساجرادا، ليحتل المركز الثالث في المجموعة بنقطتين.

أما نادي الوداد، فقد فاز في الجولة الأولى على ساجرادا بثلاثة أهدافٍ دون رد، وخسر في الثانية من بيترو أتلتيكو، ليتواجد في المركز الثاني في جدول الترتيب بثلاث نقاط.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك والوداد؟

موعد مباراة الزمالك والوداد في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا هو يوم السبت 26 فبراير 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المغرب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الثالثة.

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