موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد المصري في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة.

يستضيف ستاد برج العرب مباراة الزمالك والمصري في الجولة 33 من الدوري المصري 2021-2022.

حسم الفارس الأبيض اللقب رغم تعادله الأخير مع الاتحاد السكندري، فقد وصل للنقطة 76 في الصدارة بفارق كبير عن بيراميدز والأهلي أقرب المنافسين.

أما النادي المصري، فقد تعادل في اللقاء الأخير مع نادي البنك الأهلي، ورفع رصيده إلى 37 نقطة وصمن البقاء في الدوري الممتاز.

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد المصري والتي تقام ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك والمصري؟

موعد مباراة الزمالك والمصري هو يوم الجمعة 26 أغسطس 2022 في ستاد برج العرب.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.