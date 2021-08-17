موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل نادي الزمالك ضيفًا ثقيلاً على سيراميكا كليوباترا في ستاد السويس الجديد، وذلك في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز 2021.

فاز الزمالك في آخر مبارياته على وادي دجلة بهدفٍ نظيف، وفي نفس التوقيت تعادل الأهلي مع طلائع الجيش، فاتسع الفارق بينهما إلى 4 نقاط، حيث أصبح رصيد الفارس الأبيض 73 نقطة في الصدارة، وأصبح رصيد المارد الأحمر 69 نقطة في المركز الثاني.

ضمن نادي سيراميكا كليوباترا البقاء في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز التاسع برصيد 38 نقطة، وهو بعيد تمامًا عن مراكز الهبوط.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا؟

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 20 أغسطس 2021 في ستاد السويس الجديد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا؟

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.