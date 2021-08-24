موعد مباراة الزمالك القادمة ضد البتك الأهلي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد البنك الأهلي في الجولة 34 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة؟

بعد صراع قوي مع غريمه التقليدي النادي الأهلي تمكن الزمالك اليوم من حسم اللقب بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لاشئ، ليصبح بطل الدوري المصري في أول بطولة دوري كاملة تقام بتقنية الڤار.

ويستعد الفارس الأبيض لمباراته الأخيرة في البطولة أمام البنك الأهلي صاحب المركز الخامس عشر الذي يستضيف اللقاء على أرضه بستاد الشرطة، ومن المفترض أن يتسلم الزمالك درع الدوري في نهاية تلك المباراة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس 2021 ميلاديًا، الموافق 19 محرم 1443 هجريًا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والبنك الأهلي كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.