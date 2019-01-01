موعد مباراة الزمالك القادمة ضد جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد جينيراسيون فوت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020

محمود جمال

يحل الزمالك ضيفاً على فريق جينيراسيون فوت السنغالي، وذلك يوم السبت 13 سبتمبر أغسطس 2019، الموافق 14 محرم 1441 هجريًا، وذلك في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.

تأهل الفارس الأبيض إلى نصف نهائي كأس مصر بصاروخية عبد الله جمعة في مرمى فريق مصر للمقاصة، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وسيلقتى الزمالك في نصف النهائي مع فريق الاتحاد السكندري يوم ا سبتمبر المقبل، أمام على المستوى الإفريقي فتأهل الفريق إلى دور الـ32 من البطولة الإفريقية بعد تخطي فريق ديكاداها الصومالي بنتيجة (13-0) في مجموع المبارتين.

وصل فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال إلى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي فريق أويلرز الليبيري في الدوري التمهديدي من البطولة، ونجح الفريق السنغالي في العبور إلى هذا الدور بعد أن نجح في تحقيق الفوز في مجموع المبارتين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعد هذه المشاركة هي الثانية لبطل السنغال بعدما شارك مرة كانت عام 2018 وودع البطولة من دور الـ32.

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موعد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت

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