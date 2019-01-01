موعد مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز فى الدوري المصري 2019-20.

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز، فى إطار الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز 2019-20، علي ملعب بتروسبورت

محمد مصطفي

يحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على الزمالك في استاد بتروسبورت يوم الأحد 24 نوفمبر 2019، الموافق 27 ربيع الأول 1441 هجريًا، وذلك في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز 2019-20.

تأهل الفارس الأبيض إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى فريق جينيراسيون فوت السنغالي بعدما خسر في لقاء الذهاب بنتيجة (2-1)، ثم حقق الفوز بهدف نظيف فى مباراة الإياب ليخطف بطاقة التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض، أما في الدوري فيحتل الأبيض المركز الثاني فى جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب الصدارة، فبعد أن خاض أبناء القلعة البيضاء أربع مباريات في الدوري المصري حتى الآن، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 3 وتعادل فى مباراة.

يعيش فريق بيراميدز موسمًا رائعًا حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 5 مباريات نجح في تحقيق الانتصار فى ثلاثة مواجهات وتعادل فى مباراتين، ليتصدر الفريق جدول الترتيب ب11نقطة، ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز بنظيره إيتوال دي كونجو في إياب الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد القادم 27 أكتوبر، وكان بيراميدز حقق الفوز فى لقاء الذهاب بنتيجة (4-1)

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موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقنوات الناقلة

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