موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد مصر المقاصة في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة.

يستضيف نادي الزمالك، نظيره مصر المقاصة، في مباراة هامة بالنسبة للطرفين في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

الزمالك يسعى للاستمرار في حصد النقاط لحصد لقب الدوري المصري للعام الثاني على التوالي، خاصة بعد الفوز على الجونة في الجولة 29.

أما مصر المقاصة في وضع لا يحسد عليه، إذ يتذيل ترتيب الدوري، واقترب هبوطه بشكل رسمي، وسيحاول الظهور بشكل يرضي جماهيره أمام الفارس الأبيض، والخروج بنتيجة إيجابية.

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة والتي تقام ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة؟

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة هو يوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 في ستاد القاهرة.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.