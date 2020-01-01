موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الجونة في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان المؤجلة من الجولة السابعة في الدوري المصري الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

أبانوب صفوت

يسعى الزمالك لمواصلة الفترة الجيدة التي يعيشها مؤخرًا، عندما يستضيفه فريق الجونة في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء 15 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 20 جمادي الأخر هجريًا 1441 هجريًا.

نجح الفارس الأبيض في تحقيق الفوز في أخر جولتين على كلا من أسوان بهدفين نظيفين وطنطا في مباراة دراماتيكية قلب فيها الفريق الطاولة في الثواني الأخيرة، ويرغب في تحقيق الفوز الثالث على التوالي في الجولة القادمة.

في المقابل، سيحاول الجونة لتحقيق الانتصار على الزمالك من أجل الهروب من منطقة الهبوط الذي يقترب منها على الرغم أن ترتيبه هو الثاني عشر، وذلك لأن الفارق بينه وبين متذيل الترتيب هو ثلاث نقاط فقط.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الجونة في الجولة الثالثة عشر من الدوري، وما هي القنوات الناقلة للقاء؟

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موعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة