موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولي نادي طلائع الجيش، ضمن مباريات الأسبوع 23 من الدوري المصري الممتاز 2021.

فاز الزمالك في مباراته الأخيرة في الدوري على نادي إنبي بنتيجة 3-1، وابتعد بالصدارة عن النادي الأهلي، حيث أصبح رصيده 48 نقطة من 22 مباراة، فيما يقع المارد الأحمر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

تعادل طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري في المباراة السابقة، وذلك بعد أن فاز على غزل المحلة، ويحتل المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش هو يوم الخميس 20 مايو 2021 في ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وطلائع الجيش كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الزمالك - طلائع الجيش الخميس 20 مايو 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية ON TIME SPORT 1 ستاد القاهرة الدولي

التشكيل المتوقع للزمالك

تعرض محمود عبد الرازق شيكابالا للإيقاف لمباراتين عقب المشاجرة التي وقعت بينه وبين بعض جماهير النادي الأهلي في مباراة القمة الأخيرة، وستكون مباراة طلائع الجيش الثانية، ويستمر غياب عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني للإصابة وإمام عاشور للإيقاف.

كما يغيب أيضًا محمود علاء لإصابته بمزق في العضلة الضامة، فيما يبقى وضع حميد أحداد تحت الشك بعد إصابته في مباراة إنبي وخروجه في الدقيقة 76.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد عواد

محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

التشكيل المتوقع لطلائع الجيش

من المتوقع أن يبدأ المدرب عبد الحميد بسيوني بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد بسام

محمد ناصف - خالد سطوحي - أحمد علاء - علي الفيل

عمرو السيسي - مهند لاشين

إسلام محارب - ناصر منسي - أحمد سمير

عمرو جمال