موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الترجي في إياب دوري أبطال أفريقيا 2020 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمباراة؟

ندى الشافعي

يدخل نادي الترجي التونسي مباراة الإياب أمام نادي الزمالك بالكثير من المشاكل عقب الخسارة الثانية التي تعرض لها أمام الفريق المصري في وقت قصير فقد خسر لقب السوبر الإفريقي في قطر بنتيجة 3/1 قبل أن يخسر أيضاً مباراة الذهاب في دوري أبطال أفريقيا في القاهرة بنتيجة 3/1 مرة أخرى.

لاعبو نادي الترجي تعرضوا لكثير من القرارت التأديبية من الإتحاد الإفريقي على أثر المشاكل التي حدثت خلال وعقب مباراة الزمالك في ذهاب دور ربع النهائي للتشامبيونز ليج الأفريقي، فقد جاءت القرارات على النحو التالي: إيقاف خليل الشمام 6 مباريات، إيقاف عبد الرؤوف بلغيث 4 مباريات، بالإضافة إلى إيقاف المدير الفني معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي لمدة 4 مباريات.

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كل ذلك يجعل الفريق التونسي تحت الكثير من الضغوط في مباراة الإياب على ملعب رادس الذي يحتاج فيه إلى إحراز هدفين من أجل ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي

في المقابل نادي الزمالك يسافر إلى تونس بالكثير من المعنويات المرتفعة في المباراة بعد التتويجات التي حصل عليها خلال الفترة الأخيرة بدأت بالسوبر الإفريقي ثم السوبر المصري أمام الأهلي ثم بنهاية شهر فبراير أعاد الفوز مجدداً على بطل دوري أبطال أفريقيا.

الفريق المصري بقيادة المدرب الفرنسي كارتيرون لديه الكثير من الثقة لاستكمال مشوار النجاح مع سطوع نجومية كل من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم الثنائي المغربي الرائع، بطل الخماسية في الموسم الماضي يحتاج إلى التعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل التأهل إلى الدور نصف نهائي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في إياب دوري أبطال أفريقيا ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

هل يمكن أن تتأجل مباراة الزمالك والترجي؟

وقع مُنذ قليل حادث إرهابي بدولة التونس خاصة في السفارة الأمريكية بقلب العاصمة مما جعل الأمور تنقلب رأساً على عقب، كل ذلك قد يؤدي إلى تأجيل المباراة خاصة مع التحذيرات الصحية الكبيرة التي أحاطت بالمباراة بسبب الفيروس المنتشر عالمياً كورونا.

ولا توجد أي معلومات بالوقت الحالي أو تفاصيل حول اللقاء لكن الأحداث مشتعلة في تونس بسبب الحدث الذي يُمكن أن يُغير قرار المسئولين خلال الساعات المُقبلة

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الترجي - الزمالك ملعب رادس الجمعة 6 مارس 2020،

20 جمادى الآخر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية مصطفى غربال beIN SPORTS HD 1

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يبدأ أبو جبل في حراسة المرمى، وأمامه عبدالله جمعة وعلاء والونش وحازم إمام، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي كمحورين، وأمامهما شيكابالا وبنشرقي وأوباما، وسيقود الهجوم مصطفى محمد.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - شيكابالا

مصطفى محمد

الغيابات والتشكيل المتوقع للترجي

سيبدأ الجريدي في حراسة المرمى، وأمامه ربيع وبن حميدة والذوادي ومباركي، وفي الوسط سيتواجد بونسو وفداء وبن شوج ومسكيني والعبدلي، وسيقود الهجوم بن حمودة.

التشكيل | 4-1-4-1