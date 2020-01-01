موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

قمة من القمم الكلاسيكية في عالم كرة القدم المصرية تُلعب في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري، عندما يستقبل ملعب برج العرب مواجهة الزمالك أمام الاتحاد السكندري.

هذه هي المباراة الثانية الرسمية للزمالك بعد العودة من توقف فيروس كورونا الطويل، حيث خاض الفارس الأبيض مباراة أمام المصري وتمكن من الفوز فيها بهدف نظيف جعلوه يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 34 نقطة مؤقتًا.

بينما يحتل الاتحاد الذي يعيش طفرة كبيرة مع مدربه المخضرم طلعت يوسف هذا الموسم، المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ويحلم بأن يتمكن من التواجد في المربع الذهبي ما يؤهله للمشاركة الأفريقية الموسم المقبل.

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الزمالك يدخل المباراة وعينه على تجهيز اللاعبين لمرحلة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في أواخر سبتمبر والتي سيواجه فيها نظيره الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة، وذلك بعد فقدان الأمل عمليًا في الدوري في ظل تصدر الأهلي برصيد 49 نقطة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري بعد الكورونا والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري؟

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري هو الإثنين 10 أغسطس 2020، الموافق 20 ذو الحجة 1441 هجريًا، على ملعب برج العرب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري؟

ستُذاع مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري على قناة أون تايم سبورت، كما سنكون على موعد مع تغطية مباشرة تقدم من النسخة العربية من جول لجميع مجريات المباراة.