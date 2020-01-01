موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يضرب الزمالك موعدًا قويًا مع إنبي يوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة من المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.

وبعد أداء بطولي من الفارس الأبيض في القمة أمام الأهلي، فاجأ زملاء مصطفى محمد الجميع بأداء متواضع وهزيمة أمام المقاولون تحتم عليهم مصالحة الجماهير بتحقيق ثلاث نقاط من فم إنبي العنيد.

النادي البترولي بدأ موسمه بصورة متواضعة للغاية حتى وصول المدرب الزمالكاوي حلمي طولان، الذي تغيّر معه كل شيء وبات الفريق في المرتبة السادسة برصيد 30 نقطة.

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للمباراة أيضًا طابع ثأري للزمالك، فإنبي في مباراة الدور الأول تمكن من الفوز بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة في مباراة أطاحت بالمدرب الصربي ميتشو وجلبت باتريس كارتيرون محله.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الزمالك وإنبي؟

يلتقي الزمالك مع إنبي مساء الأحد الموافق 30 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 11 محرم 1442 هجريًا على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك ضد إنبي على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.