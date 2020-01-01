موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك الإياب، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يواجه نادي الزمالك نادي الرجاء المغربي يوم السبت القادم الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠ في مباراة الإياب للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

بعد أن حقق الزمالك فوزاً ثميناً في مباراة الذهاب في المغرب بنتيجة هدف مقابل لاشيء أحرز الهدف اللاعب المغربي المنتمي لصفوف مدرسة الفن أشرف بن شرقي في الدقيقة ١٨ من عمر المباراة ليقتنص فوز غالي في عقر دار الرجاء، ووضع الأبيض قدماً في المباراة النهائية التي ستقام في القاهرة في حال تأهل الفارس الأبيض.

المتوقع أن تكون مباراة العودة في غاية الصعوبة على الرغم من الفوز في مباراة الذهاب فيتبقى شوطاً ثانيا بالقاهرة ليتم حسم الفريق المتأهل، ويعتبر فريق الرجاء المغربي من الفرق القوية والصعبة، ويسعى كلا الفريقين للوصول إلى المباراة النهائية والفوز بالبطولة في مباراة حماسية مرتقبة من جماهير الفريقين، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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توقفت البطولة منذ مارس الماضي واستمر توقفها طويلاً بسبب جائحة كورونا وتعود لتستأنف منافساتها الشهر القادم، كان نادي الرجاء تأهل للدور نصف النهائي بعد فوزه على نادي مازيمبي الكونغولي بحصيلة أهداف ٢-١ حيث فاز المغربي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، وفاز الكونغولي في مباراة العودة بهدف مقابل لاشيء، ويعتبر الفريق المغربي من الأندية القوية وفاز بالبطولة ثلاث مرات في أعوام ١٩٨٩، ١٩٩٧، ١٩٩٩.

الفارس الأبيض كان تأهل لهذا الدور على حساب نادي الترجي التونسي، حيث فاز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز التونسي بهدف مقابل لاشيء في لقاء العودة لتصبح حصيلة الأهداف ٣-٢، الأبيض المصري أيضاً من أقوى فرق البطولة وصاحب تاريخ كبير في البطولة حيث حصد اللقب ٥ مرات وكان أول فريق عربي يحتفظ بالكأس، ويُعتبر النادي الوحيد المحتفظ بكأسين مختلفين أفريقياً وهما كأس دوري أبطال أفريقيا عام ١٩٩٣، وكأس السوبر الأفريقي في عام ٢٠٠٢.

جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2020 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك؟

موعد مباراة الرجاء ضد الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 هو يوم السبت 24 أكتوبر 2020، في ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدار البيضاء، التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرجاء ضد الزمالك؟

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا، وستذاع مباراة الرجاء والزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على شاشتها.

إذا لم تكن مشترك في باقة القنوات الرياضية للقناة، يمكنك متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر الذي يوفرها موقع جول لكل متابعيه.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الزمالك - الرجاء السبت 24 أكتوبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS HD 7 ستاد القاهرة الدولي

التشكيل المتوقع للزمالك ضد الرجاء

غاب عن لقاء الذهاب من صفوف الزمالك محمود علاء وحازم إمام للإصابة، وفرجاني ساسي بسبب تعرضه لفيروس كورونا، ومن المتوقع أن يعود علاء لدفاع الفارس الأبيض في مباراة الإياب بعد تصريح أمير مرتضى أن الآشعة قبل الذهاب كانت سليمة ولا يبقى إلا تجهيزه.

أما حازم إمام فقد كان جاهزًا أيضًا، لكن باتشيكو فضل عدم المجازفة به بحسب تصريح مشرف الكرة في نادي الزمالك، وفي هذه الحالة قد نراه في مباراة الإياب، أما وضع ساسي فمرتبط بسلبية المسحة التي ستجرى له خلال أيام، لكن من غير المتوقع البدء به على الأقل.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حازم إمام

طارق حامد - إسلام جابر

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

التشكيل المتوقع للرجاء ضد الزمالك

غيابات عديدة عانى منها الرجاء في مباراة الذهاب ضد الزمالك، من المتوقع أن تستمر في الإياب، وهذه الإصابات تتمثل في عبد الرحيم شاكير وسند الورفلي وعبد الجليل أجبيرة وعمر بوطيب.

خضع لاعب نادي الرجاء الرياضي سفيان راحيمي لعملية جراحية بإحدى مصحات الدار البيضاء على إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة نادي الرجاء الرياضي ضد الزمالك المصري، والتي نتج عنها كسر مزدوج على مستوى الأنف. pic.twitter.com/eCcqvYk0ku — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) October 19, 2020

ضرب فيروس كورونا الرجاء أيضًا قبل مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فقد غاب الثنائي أيوب نناح ومحمد زريدة بعد خروج عينتيهما إيجابية، ومن المتوقع استمرار غيابهم في مباراة الإياب، من المتوقع راحيمي رغم خضوعه لعملية جراحية بسبب الإصابة في مباراة الزمالك.

التشكيل | 4-4-2

أنس الزنيتي

فابريس نجاه - إلياس الحداد - بدر بانون - عبد الإله مدكور

سفيان راحيمي - عمر العرجون - فابريس نجوما - محسن متولي

عبد الإله الحافظي - بن مالانجو