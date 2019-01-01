موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإنتاج الحربي في اللقاء المؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، القنوات الناقلة، الغيابات والت

محمد مصطفي

يفتح استاد بتروسبورت أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك والإنتاج الحربي، وذلك يوم الخميس القادم 30 مايو 2019، الموافق 25 رمضان 1440 هجريًا، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2018-19.

توج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقة، لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بنتيجة 5/ 3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، ليحقق ابناء ميت عقبة لقب الكونفدرالية بعد غياب عن منصات التتويج بالقارة السمراء منذ 16 عامًا، اما فى الدوري يتواجد الفارس الأبيض فى المركز الثالث فى برصيد 66 نقطة، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 29 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في ست، وخسر ثلاث مباريات.

يعيش الإنتاج الحربي موسم غير جيد مقارنةً بالموسم الماضي، فكانت آخر مبارياته أمام المصري البورسعيدي وأنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق علي ستاد الجيش بالسويس، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة خلف وادي دجلة صاحب المركز الحادي عشربفارق الأهداف، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 32 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 11 مباراة .

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موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الزمالك - الإنتاج الجربي استاد بتروسبورت الخميس 30 مايو 2019،

25 رمضان 1440،

23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

سيفتقد الزمالك في مباراة الإنتاج الحربي فرجاني ساسي وعماد السيد ومصطفى فتحي للإصابة، وبهاء مجدي وعمر السعيد وطارق حامد بسبب الإيقاف.

صور من مباراة نهضة البركان والتي انتهت بفوز الزمالك والتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية. ⚽️📸 pic.twitter.com/RXrDQODwVN — SC (@ZSCOfficial) ٢٧ مايو ٢٠١٩

سيبدأ المدرب كريستيان جروس بتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالحارس محمود جنش والثنائي محمود علاء ومحمود حمدي في مركز قلب الدفاع، وسيدخل محمد إبراهيم في منتصف الميدان لتعويض غياب ساسي، ويبدأ بمحمود عبدالعزيز لتعويض غياب طارق حامد، وسيقود هجوم الفارس الأبيض في هذا اللقاء خالد بو طيب بعد تعافيه من الإصابة، وخلفه الثلاثي محمود كهربا ، أوباما، ابراهيم حسن .

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

عبدالله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي - محمد عبد الغني

طارق حامد - محمد إبراهيم

محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

خالد بو طيب

الغيابات والتشكيل المتوقع للإنتاج الحربي

لن يفتقد الفريق العسكري في لقاء الزمالك القادم في الدوري المصري الممتاز أي لاعب بسبب الإصابة، ولكن يفتقد الفريق حمادة ناصر بسبب الإيقاف.





سيبدأ المدرب مختار مختار بنفس الطريقة والتشكيلة التي اعتاد عليها مع الفريق في المباريات الأخيرة، وسيدفع بالثنائي عبد الوهاب عنان ومعاذ الحناوي فى قلب الدفاع، ومحمد مسعد وغنام محمد فى منتصف الميدان، وسيدفع بجيمس تيدي بديلًا لحمادة ناصر

التشكيل | 4-2-3-1