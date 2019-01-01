موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد بتروسبورت أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك والإسماعيلي، يوم الأربعاء القادم 24 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 21 ذو القعدة 1440 هجرياً ، ضمن منافسات الجولة الـ27 المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018-19.

يدخل أبناء القلعة البيضاء المباراة من تحقيق الفوز حتى يبقي على أمل تحقيقه لقب الدوري، بعد أن تعادل في المباراة الأخيرة أمام الجونة بهدفين لمثلهما، يتواجد الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري وذلك برصيد 69 نقطة، بعد إجراء الفارس الأبيض في الدوري 32 مباراة، تمكن من خلالها من تحقيق العلامة الكاملة في عشرون مباراة والتعادل في تسعة مباريات، وانهزم إلى الان في ثلاثة مباريات.



يقدم فريق الإسماعيلي موسم غير جيد مقارنة بالموسم الماضي، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الجونة وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، خلف فريق مصر المقاصة الذي يملك 46 نقطة، واستطاع الدراويش تحقيق الانتصار في تسع مباريات وتعادلوا في عشر، وخسروا سبع مواجهات.

أوباما يغيب عن لقاء الزمالك والأهلي

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الزمالك - الإسماعيلي استاد بترو سبورت الأربعاء 24 يوليو 2019،

21 ذو القعدة 1440،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON SPORT



الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

سيغيب عن الزمالك في لقاء الإسماعيلي القادم في الدوري متوسط الميدان يوسف أوباما، وجاء ذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، إثر أزمته مع محمود الجزار، لاعب الجونة فى المباراة السابقة، بالإضافة إلى الحارس محمود جنش للإصابة.

نهاية المُباراة ⚽️

الزمالك 2 - 2 الجونة

" طارق حامد - محمود عبدالعزيز " pic.twitter.com/cqutDnyPxc — SC (@ZSCOfficial) July 21, 2019

سيبدأ المدرب خالد جلال بتشكيلته الذي اعتاد عليها منذ تولي الفريق، وسيدفع بالثنائي محمود علاء ومحمود حمدي في مركز قلب الدفاع، ومن المتوقع أن يبدأ بعد الله جمعة في مركز الظهير والنقاز فى الجانب الأيمن، وسيدخل محمود عبد العزيز في منتصف الميدان بجوار طارق حامد، وسيقود الهجوم هجوم الفارس الأبيض في هذا اللقاء عمر السعيد.

التشكيل | 4-2-3-1

عمر صلاح

عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز

طارق حامد - محمود عبد العزيز

حميد أحداد - أحمد مدبولي - أحمد سيد زيزو

خالد بوطيب

الغيابات والتشكيل المتوقع للإسماعيلي

سيفتقد فريق الإسماعيلي في المباراة ضد الفارس الأبيض 4 لاعبين من القوام الأساسي، وهم محمود متولي ومحمد صادق للإصابة، وأيضًا خرج من القائمة اللاعب كريم بامبو ومحمود نوجا لأسباب إدارية بينه وبين مجلس الإدارة.

سيبدأ المدرب سيدومير يانيفسكي بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه مع الفريق منذ توليه المهمة، ففي حراسة المرمى سيتواجد محمد فوزي، وسيعتمد على محمد مجدي، باهر المحمدي في قلب الدفاع، وسيكون إبراهيم عبد الخالق هو بديل دونجا، وسيتولى قيادة خط الهجوم بينسون شيلونجو.

التشكيل | 4-2-3-1