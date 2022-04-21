موعد مباراة الرجاء والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء مباراة من العيار الثقيل، حين يحل الأهلي المصري ضيفًا على الرجاء المغربي، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا 2022.

الأهلي حقق فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، لكن النادي المغربي يملك أفضلية بإقامة مباراة الإياب على أرضه، وإمكانية استفادته من أفضلية تسجيل الهدف خارج أرضه.

الأهلي يحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف أعلى من 2-1، من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أما الرجاء، يكفيه الفوز بهدف دون رد من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما أن الفوز بفارق هدفين يمنح "النسور" أيضًا فرصة للتأهل إلى المربع الذهبي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نستعرض معًا موعد مباراة الرجاء والأهلي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الرجاء والأهلي في دوري أبطال إفريقيا؟

موعد مباراة الأهلي والرجاء هو السبت 23 أبريل 2022 على المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12 فجر السبت بتوقيت مصر، العاشرة مساءً يوم الجمعة بتوقيت المغرب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرجاء والأهلي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الثالثة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والرجاء كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الرجاء - الأهلي السبت 23 أبريل 2022،

00:00 مصر، 22:00 مساء الجمعة بالمغرب beIN SPORTS HD 3 المركب الرياضي محمد الخامس

تشكيل الأهلي المتوقع:

لقطات من تدريب الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي بدوري الأبطال📸🦅💪#افريقيا_يا_اهلى pic.twitter.com/DQKCaMQQRX — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 21, 2022

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية

أحمد عبد القادر - محمد شريف - بيرسي تاو

تشكيل الرجاء المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

أنس الزنيتي

عبد الإله مدكور - عبدالجليل جبيرة - الياس الحداد - جمال حركاس

عمر العرجون - أسامة سوكحال- بدر بولهرود

محسن متولي- حميد أحداد- محمد زريدة