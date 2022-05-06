موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلًا أمام الرائد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي.

كتيبة النصر ستطمح لمواصلة النجاحات وتحقيق الانتصارات كما حدث في آخر جولتين، للاستمرار في وصافة التريتب خلف الاتحاد المتصدر، وستدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز الكبير على الشباب في الجولة الماضية بأربعة أهداف لهدفين ليصل العالمي إلى النقطة 51.

أما الرائد فيعاني بشكل واضح هذا الموسم، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر، تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا الآن موعد مباراة الرائد والنصر وما هي القنوات الناقلة..

متى موعد مباراة الرائد والنصر؟

موعد مباراة النصر القادمة أمام الرائد هو الجمعة الموافق 13 مايو 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والنصر؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والشباب كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.