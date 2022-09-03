موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرائد في الجولة الثالثة في روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يحل نادي الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا على فريق الرائد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للفريقين، في دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الاتحاد سقط في فخ التعادل السلبي أمام الاتفاق، بعد فوز عريض على العدالة في الجولة الأولى، ويريد تصحيح الأوضاع سريعًا بالخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الرائد لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب.

على الجانب الآخر، الرائد يدخل المباراة بعد فوز هام على الوحدة، ويريد استغلال عامل الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام العميد.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الرائد والاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الرائد والاتحاد؟

موعد مباراة الرائد والاتحاد، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الجمعة 9 سبتمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والاتحاد؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الرائد والاتحاد عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

Shahid

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الرائد - الاتحاد الجمعة 9 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP مدينة الملك عبد الله الرياضية