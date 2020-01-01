موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدرع الخيرية 2020 والقنوات الناقلة

يقام درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هذا العام بعد أسابيع قليلة من الموعد المعتاد، حيث يتواجه ليفربول الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال

عادةً ما تكون مباراة الدرع الخيرية بمثابة رفع الستار عن موسم الدوري الإنجليزي الجديد، حيث يتم ذلك قبل أسابيع فقط من بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ربما يكون تفشي فيروس كورونا قد عطل غالبية الأنشطة هذا العام، لكن كرة القدم تعود ببطء، وهذا يعني مواجهة بين اثنين من أكبر الفرق في إنجلترا على ملعب ويمبلي.

إليك ما تحتاج لمعرفته حول مباراة ليفربول وآرسنال في الدرع الخيري 2020، الموعد والقنوات الناقلة وهل تقام المباراة بدون جمهور؟

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ما هو موعد مباراة الدرع الخيرية 2020؟

ستقام مباراة الدرع الخيرية هذا العام في 29 أغسطس 2020 على ملعب ويمبلي، وستقام المباراة بين ليفربول الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وآرسنال الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

هزم الجانرز تشيلسي 2-1 في نهائي كأس إنجلترا في 1 أغسطس بعد أن تأخر في البداية 1-0 بفضل هدف كريستيان بوليسيتش، وسجل بيير إيميريك أوباميانج ثنائية ليمنح فريقه الفوز.

مانشستر سيتي هو حامل اللقب حاليًا، لكنه لن يتمكن من المشاركة حيث أنهى في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي وخرج من كأس الاتحاد من الدور نصف النهائي على يد آرسنال.

شارك ليفربول في الدرع الخيرية 2019 باعتباره صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز السيتي بثنائية الدوري والكأس.

خسر الريدز النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، مما سمح لمانشستر سيتي بالحصول على لقبه السادس.

ليفربول فاز 15 مرة بالدرع الخيرية، وفاز باللقب آخر مرة في عام 2006 بفوزه 2-1 على كارديف على ملعب الألفية، كما يتعادل آرسنال مع الريدز بحصوله على 15 لقباً من البطولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال؟

ستنقل مباراة الدرع الخيرية 2020 بين ليفربول وآرسنال في الشرق الأوسط على شاشة قناة بي إن سبورت، وهي القناة الناقلة لجميع بطولات الدوري الإنجليزي في الوطن العربي.

إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي توفرها النسخة العربية من موقع جول.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة آرسنال - ليفربول استاد ويمبلي السبت 29 أغسطس 2020،

10 محرم 1442،

17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو الملعب المستضيف لمباراة الدرع الخيرية 2020؟

عادةً ما تقام مباراة الدرع الخيرية ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي، ولن يتغير هذا الأمر هذا العام وستقام مباراة ليفربول وآرسنال في نفس الملعب.

يقع الملعب في مدينة لندن عاصمة إنجلترا، وهو الاستاد التاريخي للكرة الإنجليزية وأحد أقدم الملاعب في العالم، حيث بني في عام 1923.

تم تجديد استاد ويمبلي في عام 2003، واستمر العمل فيه 4 سنوات وافتتح في 2007 بشكله الحالي، وقد تكلف 789 مليون جنيه استرليني، وهو ملعب كبير يتسع لحاولي 90 ألف مشجع.

هل تقام مباراة الدرع الخيرية بجمهور؟

وفقًا للتقارير، فإن اتحاد الكرة يستخدم الدرع الخيرية 2020، كحدث اختباري للسماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب.

لم يُسمح لأي مشجعين بحضور المباريات في إنجلترا منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن مباراة الدرع الخيرية قد تشهد حضور عددًا صغيرًا من المشجعين في المدرجات.

لكن مع اقتراب مباراة ليفربول وآرسنال، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشكلٍ رسمي أن المباراة الافتتاحية للموسم الإنجليزي ستلعب بدون جمهور.