الدرع الخيرية 2019 | الموعد، الفرق المشاركة والملعب

كل ما تريد معرفته عن مباراة الدرع الخيرية 2019 بين ليفربول ومانشستر سيتي موعد المباراة الملعب وطرق شراء التذاكر اللقاء الأفتتاحي للموسم الإنجليزي

ندى الشافعي

يشتعل الحماس مع اقتراب بداية موسم 2019-2020 من الدوري الإنجليزي وتحديد موعد بطولة الدرع الخيري.

هذه المسابقة بمثابة رفع الستار عن الموسم الجديد، وهي معادلة لكأس السوبر في الدوريات الأخرى، وهذا العام يتنافس فيها اثنين من أقوي فرق البريميرليج هما مانشستر سيتي وليفربول.

يتنافس فى بطولة الدرع الخيري أكبر الفرق و تعطي للمشجعين الفرصة لاختلاس نظرة عن شكل فريقهم فى الموسم الجديد.

هناك تحدٍ بالنسبة للاعبين الجدد يتمثل في محاولتهم للتأقلم في مكانٍ جديد، ويمكن للبطولة في بعض الأحيان أن تساهم فى ضبط الإيقاع قبل بداية الموسم.

وقبل انطلاق المسابقة يعطيك جول كل ما تريد معرفته عن البطوله بما فى ذلك الفرق المشاركة، معلومات عن التذاكر، مكانها والمزيد

ما هى الفرق المشاركة في بطولة الدرع الخيري 2019؟

سيتقابل الفريقان الإنجليزيان ليفربول ومانشستر يونايتد فى بطولة الدرع الخيري 2019 في افتتاحية الموسم بإنجلترا هذا العام.

فريق بيب جوارديولا الحاصل على اللقب فى نسخة 2018، حجز مكانه فى البطولة هذا العام من خلال فوزه بالدوري الإنجليزي، ومن الطبيعي أن يكون الطرف الأخر فى بطولة الدرع الخيري هو بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن نظراً لأن مانشستر سيتي فاز به هو أيضاً، ففي هذه الحالة يتنافس بطل الدوري مع الفريق صاحب المركز الثاني فى الدوري.

سوف تكون المشاركة رقم 22 لليفربول فى بطولة الدرع الخيري و سيسعى الريدز أن يضيف إلى سجل بطولاتة اللقب للمرة 16 إذا حقق الانتصار هذا العام، وسيكون المرة الثانية عشر التي يشارك فيها مانشستر سيتي وسيطمح لتحقيق اللقب للمرة الخامسة.

تذاكر مباراة الدرع الخيري

لم يتم الانتهاء بعد من توزيع التذاكر، لكن المؤشرات تدل على أن كلاً من الفريقين سيحصل على ما يقرب من 28000 تذكرة.

سيتم توزيع التذاكر مباشرة عبر الأندية، لذا ينصح أن يتحقق المشجعون من الموقع الالكتروني لفريقهم.

سيتمكن أعضاء نادي ويمبلي من الحصول علي التذاكر، حيث أن بطولة الدرع الخيري هى من البطولات التي تتضمنها باقة العضوية.

أين يقام الدرع الخيري 2019؟

سيقام الدرع الخيري فى ستاد ويمبلي فى لندن، الذى أصبح المكان التقليدي للمباريات المهمة فى كرة القدم الإنجليزية.

تقام البطولة على الملعب التاريخي للإنجليز منذ عام 2007 وتجذب ما يقرب من 80000 مشجع بشكل مستمر.

فى 2012 أقيمت البطوله فى فيلا بارك فى برمنجهام بسبب استضافة ويمبلي للأوليمبيات.

موعد بطولة الدرع الخيري 2019

المباراة الموعد الملعب ليفربول - مانشسترسيتي الجمعة 4 أغسطس 2019،

22 ذو الحجة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية استاد ويمبلي، لندن

سيتم لعب المباراة يوم الأحد 4 أغسطس، ومن المقرر انطلاقها في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ستكون المباراة هى الاستعداد الأخير بالنسبة للفريقين قبل بداية الموسم الجديد، والذي سيبدأه ليفربول بمباراة ضد نورويتش سيتي يوم 9 أغسطس، ومانشستر سيتي ضد وست هام يوم 10 أغسطس، و ذلك بعد انتهاء الفريقين من معسكرهم الصيفي الذي أقامه ليفربول بين الولايات المتحدة واسكتلندا سويسرا، أما السيتيزنس فكان معسكرهم فى النصف الثاني من القارة الصين واليابان.