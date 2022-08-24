موعد مباراة الخليج والهلال في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الخليج في الجولة الأولى في روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يحل نادي الهلال، ضيفًا ثقيلًا على نادي الخليج، ضمن مباريات الجولة الأولى للفريقين، في دوري روشن السعودي 2022-23، على استاد الأمير فهد.

الهلال سيهدف لبداية مشواره في الدوري هذا الموسم، بالخروج بنقاط المباراة كاملة، لبداية حملته في الحفاظ على لقبه، في موسم يتوقع له الجميع أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

على الجانب الآخر الخليج، الصاعد حديثًا للدوري السعودي، سيريد اسعاد جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الخليج والهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الخليج والهلال؟

موعد مباراة الخليج والهلال، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الخميس 25 أغسطس 2022، على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الخليج والهلال عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الخليج - الهلال الإثنين 27 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP الأمير محمد بن فهد

التشكيل المتوقع للهلال

التشكيل | 4-4-1-1

عبد الله المعيوف

محمد البريك - علي البليهي - سعود عبد الحميد - ناصر الدوسري

كويلار - ماثيوس بيريرا - عبد الله عطيف

سالم الدوسري - أوديون إيجالو - موسى ماريجا