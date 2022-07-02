موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والجونة، المؤجلة من الجولة التاسعة منافسات الدوري المصري الممتاز، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل النادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على حساب الجونة، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة التاسعة من الدوري المصري لموسم 2021-22.

الأهلي يدخل المباراة وعينه على النقاط كاملة، لمصالحة جماهيره عقب الخسارة الأخيرة من سموحة بثلاثة أهداف لهدفين، ولتقليص الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر، كما ستكون فرصة جديدة للمدرب ريكاردو سورايش في استكشاف الفريق واللاعبين، قبل نهائي كأس مصر يوم 21 يوليو الحالي.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة بعد لعب 20 مباراة، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 51 نقطة بعد لعب 23 مباراة.

على الجانب الآخر الجونة سيدخل المباراة، بعد خسارتين أمام المصري، ثم إيسترن كومباني، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي تساعده في تحسين وضعه بجدول الترتيب والهروب من مناطق الهبوط.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

فما هو موعد مباراة الأهلي والجونة القادمة وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

متى موعد مباراة الأهلي والجونة؟

موعد مباراة الأهلي والجونة في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري هو يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 على ستاد خالد بشارة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي والجونة على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.