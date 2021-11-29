موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق الثلاثاء منافسات النسخة 12 من بطولة كأس العرب، والتي تقام للمرة الأولى في التاريخ تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومع ثاني أيام دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2021، نشهد مباراة الجزائر أمام السودان، والتي تقام لحساب المجموعة الرابعة.

وتعد هذه النسخة الأولى من بطولة كأس العرب التي تقام بمشاركة 16 منتخبًا تم تقسيمها على أربع مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

المجموعة الرابعة يمكن أن نعتبرها بالفعل واحدة من أصعب المجموعات في البطولة، حيث تضم الجزائر، ولبنان، والسودان، ومصر.

منتخب الجزائر، الذي يدخل بطولة كأس العرب بقوام أغلبه من لاعبين محليين، يدخل البطولة بهدف تمديد سلسلة عدم الخسارة التاريخية التي يعيشها، بعد أن وصل "ثعالب الصحراء" إلى 32 مباراة دون هزيمة.

كما يطمح جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر إلى منح عناصر جديدة عامل الانسجام أكثر من أجواء المنتخب.

فيما يدخل منتخب السودان البطولة للمرة الثانية فقط في تاريخه، ويهدف إلى أن يكون عامل المفاجأة في المجموعة الرابعة، بالنظر إلى القائمة المميزة من اللاعبين الشباب التي يتمتع بها حاليًا.

الدليل الشامل لكأس العرب قطر 2021

والآن نستعرض معًا موعد مباراة الجزائر والسودان في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الجزائر والسودان؟

موعد مباراة الجزائر والسودان هو يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021، وتقام على استاد أحمد بن علي أحد ملاعب مونديال 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت قطر والسعودية، الثانية بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 حصريًا على قنوات بي إن سبورت والكاس، وستذاع مباراة الجزائر والسودان على قناة beIN SPORTS 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الجزائر - السودان الأربعاء 1 ديسمبر 2021،

14:00 مصر، 15:00 السعودية وقطر beIN SPORTS 1 أحمد بن علي



التشكيل المتوقع للجزائر

التشكيل | 4-3-3

رايس مبولحي

أيمن بوقرة - عبد القادر بدران - جمال بلعمري- إلياس شتي

سفيان بن دبكة - مهدي عبيد - حسام الدين مرازيق

أمير سعيود - بغداد بونجاح - يوسف بلايلي

التشكيل المتوقع للسودان

التشكيل: 5-3-2

محمد المصطفى

فارس عبد الله - أمير كمال - ضياء محجوب - وليد حسن - أطهر الطاهر

محمد الرشيد - والي الدين بوجبا - نصر الدين الشغيل

رمضان عجب - محمد عبد الرحمن