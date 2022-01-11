موعد مباراة الجزائر القادمة في أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

يستقبل استاد جابوما، مباراة هامة تجمع بين الجزائر وغينيا الاستوائية، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

المنتخب الجزائري، سقط في فخ التعادل السلبي بالجولة الأولى أمام منتخب سيراليون، وسيعمل على تحقيق انتصاره الأول في بداية مشواره للحفاظ على لقبه والاقتراب من الوصول للدور القادم.

على الجانب الآخر، يطمح لاعبو منتخب غينيا الاستوائية، إلى الظهور بأفضل شكل ممكن، والخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل النسخة الأخيرة من البطولة.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

الآن نستعرض معًا موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية؟

موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية هو الأحد 16 يناير 2022 يناير 2022، على ملعب جابوما.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، التاسعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية؟

تُبث منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريًا عبر شاشات قناة beIN Sports، وستنقل المباريات عبر قنوات الباقة المخصصة للبطولة وهُم beIN MAX 1 وbeIN MAX 2

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.