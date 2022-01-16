موعد مباراة الجزائر القادمة في أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

يستقبل استاد جابوما، مباراة هامة تجمع بين الجزائر وساحل العاج، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2021.

المنتخب الجزائري، سقط في فخ التعادل السلبي بالجولة الأولى أمام منتخب سيراليون، كما خسر في مفاجأة أمام غينيا الاستوائية لتتعقد حظوظه في التأهل.

على الجانب الآخر، يطمح ساحل العاج لتحقيق الفوز لضمان الصدارة بعد التعادل غير المتوقع أمام سيراليون والذي جاء في الدقائق الأخيرة.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

الآن نستعرض معًا موعد مباراة الجزائر وساحل العاج، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الجزائر وساحل العاج؟

موعد مباراة الجزائر وساحل العاج هو الخميس 20 يناير 2022، على ملعب جابوما.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، السادسة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج؟

تُبث منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريًا عبر شاشات قناة beIN Sports، وستنقل المباريات عبر قنوات الباقة المخصصة للبطولة وهُم beIN MAX 1 وbeIN MAX 2

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.