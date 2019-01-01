موعد مباراة الجزائر ضد زامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب زامبيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

أحمد جمال

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية وعشاق كرة الشمال الأفريقي مباراة قوية في افتتاحية المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون بين منتخب الجزائر ومنتخب زامبيا يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 17 ربيع الأول 1441 هجرياً.

استطاع محاربي الصحراء تحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية 2019 الآخيرة التي أقيمت فى مصر، وذلك بعد أن انتصروا في المباراة النهائية بيوليو الماضي على منتخب السنغال بهدف دون رد، ليستمر المدرب الوطني جمال بلماضي الذي أثبت جدارته لقيادة المنتخب الجزائري، لمواصلة مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021، وكأس العالم 2020، واستطاع رفقاء رياض محرز أن ينتصروا في الوديات التي خاضوها، حيث انتصروا على بنين بهدف دون رد، ومن ثم الانتصار الرائع على المنتخب الكولومبي بثلاثية نظيفة.

على الجانب الآخر خاض المنتخب الزامبي مباراة ودية وحيدة كانت أمام منتخب بنين، وأنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2)، ومن المتوقع أن تقل حظوظ منتخب زامبيا في المواجهة القادمة أمام المنتخب الجزائري الذي يسعى لحصد أول ثلاث نقاط له في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

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موعد مباراة الجزائر ضد زامبيا والقنوات الناقلة

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