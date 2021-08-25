موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة التعاون ضد الأهلي في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على التعاون، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة).

وفي أول ثلاث جولات لم يستطع الأهلي أن يحقق أي انتصار، حيث تعادل مع الفيصلي والحزم،ثم تعادل مع ضمك ليصل إلى المركز التاسع بثلاث نقاط فقط.

أما التعاون بدايته هذا الموسم، كانت أصعب بكثير من الراقي، إذ تعادل في الجولة الاولى أمام الحزم بثلاثة أهداف لكل فريق، ثم خسر من الهلال في الوقت القاتل من المباراة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة التعاون والأهلي وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

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ما هو موعد مباراة التعاون ضد الأهلي؟

موعد مباراة التعاون والأهلي هو الأحد 12 سبتمبر 2021، الموافق 5 صفر 1443، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة).

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر.

مباريات اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد الأهلي؟

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