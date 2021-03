موعد مباراة البرتغال ولوكسمبورج في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحل منتخب البرتغال ضيفًا على منتخب لوكسمبورج على ملعب جوزي بارتيل في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

فاز المنتخب البرتغالي في المباراة الأولى على آذربيجان بهدفٍ دون رد، وتعادل في المباراة الثانية مع صربيا بهدفين لمثلهما، ليتساوى في النقاط مع المنتخب الصربي برصيد 4 نقاط، ويحتلا قمة المجموعة.

أما منتخب لوكسمبورج فقد خاض مباراة واحدة في تصفيات كأس العالم 2022 ضد منتخب آيرلندا، وفاز بهدفٍ دون رد، ليحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوربا، موعد المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض سويًا موعد مباراة البرتغال ولوكسمبورج في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 لأوروبا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

موعد مباراة البرتغال ولوكسمبورج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أوروبا هو يوم الثلاثاء 30 مارس 2021، الموافق 17 شعبان 1442 هجريًا.

صافرة بداية المباراة تنطلق في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.

ستنقل مباراة البرتغال ولوكسمبورج على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وسيتم إذاعتها على beIN SPORTS PREMIUM 1.

من المتوقع أن يبدأ المدرب لوك هولتز بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-1-4-1

أنتوني موريس

لوران ينس - إنيس ماهموتوفيتش - ماكسيم تشانوت - مارفين دا جراسا

كريستوفر مارتينس

جيرسون رودريجيز - لياندرو باريرو - أوليفيه ثيل - فينسنت ثيل

دانيل سيناني

يغيب عن منتخب البرتغال 4 لاعبين للإصابة، هم روي باتريسيو وبيبي ورافائيل جيريرو وأندريه جوميس.

O último treino antes do jogo de amanhã! 👊 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗡𝗧𝗢𝗦! 🇵🇹 #VamosComTudo



Last practice before tomorrow's match! 👊 𝗪𝗘'𝗥𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗗𝗬! 🇵🇹 #TeamPortugal pic.twitter.com/7CYK5IJR0o