موعد مباراة البرتغال وصربيا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره الصربي على ملعب النجم الأحمر بالعاصمة بلجراد، وذلك لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 المزعم إقامتها في قطر.

وكان منتخب البرتغال بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو قد استطاع الفوز في أولى مباريات المجموعة على منتخب أذربيجان بهدف نظيف.

بينما فاز الصرب على منتخب جمهورية أيرلندا في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف لهدفين، ليتقاسموا بذلك الصدارة مع البرتغاليين ولكل منهم ثلاث نقاط، بالمجموعة التي تضم أيضًا منتخب لوكسمبورج.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة البرتغال وصربيا وما هي القنوات الناقلة..

موعد مباراة البرتغال وصربيا هو السبت الموافق 27 مارس 2021 على ملعب النجم الأحمر بالعاصمة الصربية بلجراد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ستنقل مباراة البرتغال وصربيا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وسيتم إذاعتها على beIN SPORTS PREMIUM 1.

من المتوقع أن يعتمد المدرب فيرناندو سانتوس على التشكيل الآتي:

