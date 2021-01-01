موعد مباراة البرتغال وصربيا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
يستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره الصربي على ملعب النجم الأحمر بالعاصمة بلجراد، وذلك لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 المزعم إقامتها في قطر.
وكان منتخب البرتغال بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو قد استطاع الفوز في أولى مباريات المجموعة على منتخب أذربيجان بهدف نظيف.
بينما فاز الصرب على منتخب جمهورية أيرلندا في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف لهدفين، ليتقاسموا بذلك الصدارة مع البرتغاليين ولكل منهم ثلاث نقاط، بالمجموعة التي تضم أيضًا منتخب لوكسمبورج.
وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة البرتغال وصربيا وما هي القنوات الناقلة..
ما هو موعد مباراة البرتغال وصربيا؟
موعد مباراة البرتغال وصربيا هو السبت الموافق 27 مارس 2021 على ملعب النجم الأحمر بالعاصمة الصربية بلجراد.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وصربيا؟
ستنقل مباراة البرتغال وصربيا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وسيتم إذاعتها على beIN SPORTS PREMIUM 1.
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المباراة
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الموعد
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القنوات الناقلة
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الملعب
|صربيا - البرتغال
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السبت 27 مارس 2021،
14 شعبان 1442،
21:45 مصر، 22:45 السعودية
|beIN SPORTS PREMIUM 1
|النجم الأحمر
التشكيل المتوقع للبرتغال
من المتوقع أن يعتمد المدرب فيرناندو سانتوس على التشكيل الآتي:
Dany Mota ➡️ Fábio Vieira ➡️ ⚽️! Foi assim o nosso primeiro golo no Euro Sub-21 2021!— Portugal (@selecaoportugal) March 26, 2021
☝️ #VamosTodos #VamosComTudo
Dany Mota ➡️ Fábio Vieira ➡️ ⚽️! That’s #TeamPortugal’s first goal at the U-21 Euro 2021! ☝️ pic.twitter.com/3zbOFiELJm
التشكيل | 4-3-3
أنتوني لوبيز
نونو مينديش - روبن دياش - دومينجوس دوارتي - جواو كانسيلو
روبن نيفيز - جواو موتينيو - بيرناردو سيلفا
كريستيانو رونالدو - أندريه سيلفا - بيدرو نيتو
التشكيل المتوقع لصربيا
من المتوقع أن يعتمد المدرب دراجان سوتيشكوفيتش على التشكيل الآتي:
📸: 🇷🇸 𝟯-𝟮 🇮🇪 | Успешан селекторски деби Драгана Стојковића на клупи репрезентације Србије. 👔— Фудбалски савез Србије | FA of Serbia (@FSSrbije) March 26, 2021
🎙️: https://t.co/DDmJ9L5kHt
🎥: https://t.co/sGK8tihVri#SrcemSvim #Orlovi #Srbija #FSS#SRBIRL #WorldCup #WCQ pic.twitter.com/3wwtTmZGFs
التشكيل | 3-4-3
ماركو ديميتروفيتش
بافلوفيتش -نيكولا ميلنكوفيتش - ستيفان ميتروفيتش
فيليب ملادينوفيتش - أرو راتشيتش - سا لوكيتش - ميلان جايتش
فيليب دجوريتشيش - ألكسندر ميتروفيتش - دوسان تاديتش