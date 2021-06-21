موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرازيل ضد كولومبيا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يواجه منتخب البرازيل منتخب كولومبيا في الجولة الرابعة من كوبا أمريكا 2021، في مباراة يستضيفها ستاد نيلتون سانتوس.

خاض المنتخب البرازيلي مباراتين في البطولة حتى الآن، فاز فيها على فنزويلا وبيرو على التوالي، ليحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

واجه المنتخب الكولومبي 3 منتخبات في المجموعة حتى الآن، هي الإكوادور وفنزويلا وبيرو، وفاز على الأول وتعادل مع الثاني وخسر من الثالث، ليقع في المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط.

جدول مواعيد كوبا أمريكا 2021، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة البرازيل وكولومبيا وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة البرازيل وكولومبيا؟

موعد مباراة البرازيل ضد كولومبيا في كوبا أمريكا 2021 هو يوم الخميس 24 يونيو 2021، على ملعب نيلتون سانتوس بمدينة ريو دي جانيرو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بتوقيت مصر، الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكولومبيا؟

تنقل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2021 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب البرازيل - كولومبيا الخميس 24 يونيو 2021،

14 ذو القعدة 1442

02:00 مصر، 03:00 السعودية 6,beIN Sports HD Max 5 نيلتون سانتوس

التشكيل المتوقع للبرازيل

من المتوقع أن يعتمد المدرب تيتي على التشكيل الآتي..

O domingo foi de folga e de homenagem ao técnico Tite pelos 5 anos no comando da #SeleçãoBrasileira. Hoje a programação volta ao normal visando os desafios da semana pela @CopaAmerica. Confira:



Quarta - 🇧🇷 x 🇨🇴, 21h

Domingo - 🇧🇷 x 🇪🇨 , 18h



Vamos pra cima! #VibraOContinente pic.twitter.com/DcsLUScibJ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 21, 2021

التشكيل | 4-4-2

إيدرسون

أليكس ساندرو - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - دانيلو

إيفرتون - كاسيميرو - فريد - ريتشارلسون

نيمار - جابرييل جيسوس

التشكيل المتوقع لكولومبيا

من المتوقع أن يعتمد المدرب رينالدو رويدا على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-5-1

دافيد أوسبينا

ويليام تيسييو - دافينسون سانشيز - ييري مينا - ستيفان ميدينا

سيباستيان بيريز - ويلمار باريوس

دوفان زاباتا - إدوين كاردونا - خوان كوادرادو

ميجيل بوخا