موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
يحل منتخب البرازيل ضيفًا ثقيلًا على نظيره الكولومبي بملعب متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز، في مباراة هامة تقام بينهما لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.
وضمنت البرازيل التواجد في المونديال المقرر إقامته على الأراضي القطرية بعد جمع 27 نقطة من 9 مباريات، وتسعى كتيبة المدرب تيتي لمواصلة نتائجها المذهلة والاستعداد بصورة مثالية لكأس العالم.
أما كولومبيا فهي الآن تأتي في المركز الخامس برصيد 14 نقطة، ويتأهل إلى المونديال أول أربعة منتخبات مباشرةً، فيما يلعب صاحب المركز الخامس ملحق مع منتخب من قارة أخرى لحسم الوصول إلى قطر.
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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة البرازيل وكولومبيا وما هي القنوات الناقلة.
جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة
ما هو موعد مباراة البرازيل وكولومبيا؟
تقام مباراة البرازيل وكولومبيا يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021، على ملعب متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز بكولومبيا.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر، الثانية عشر صباحًا بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكولومبيا؟
مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ، وبالطبع ستذاع مباراة البرازيل وباراجواي على شاشتها.
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المباراة
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الموعد
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القنوات الناقلة
|الملعب
|كولومبيا - البرازيل
|الأحد 10 أكتوبر 2021،
23:00 مصر، 00:00 السعودية
|beIN SPORTS HD 1 Premium
|متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز
التشكيل المتوقع لكولومبيا
من المتوقع أن يعتمد المدرب رينالدو رويدا على التشكيل الآتي:
التشكيل | 4-4-2
دافيد أوسيينا
يوهان موجيكا - كارلوس كيستا - ياري مينا - ستيفان مدينا
لويس دياز - ماتيوس أوريبي - ويلمار باريوس - خوان كوادرادو
رادميل فالكاو - دوفان زاباتا
التشكيل المتوقع للبرازيل
من المتوقع أن يعتمد المدرب تيتي على التشكيل الآتي:
التشكيل | 4-4-2
أليسون بيكر
جيلرمي أرانا - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو
لوكاس باكيتا - جيرسون - فابينيو - إيفرتون
جابرييل جيسوس - جابيجول