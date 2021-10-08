موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرازيل أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة اللاتينية؟

يحل منتخب البرازيل ضيفًا ثقيلًا على نظيره الكولومبي بملعب متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز، في مباراة هامة تقام بينهما لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وضمنت البرازيل التواجد في المونديال المقرر إقامته على الأراضي القطرية بعد جمع 27 نقطة من 9 مباريات، وتسعى كتيبة المدرب تيتي لمواصلة نتائجها المذهلة والاستعداد بصورة مثالية لكأس العالم.

أما كولومبيا فهي الآن تأتي في المركز الخامس برصيد 14 نقطة، ويتأهل إلى المونديال أول أربعة منتخبات مباشرةً، فيما يلعب صاحب المركز الخامس ملحق مع منتخب من قارة أخرى لحسم الوصول إلى قطر.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة البرازيل وكولومبيا وما هي القنوات الناقلة.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة البرازيل وكولومبيا؟

تقام مباراة البرازيل وكولومبيا يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021، على ملعب متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز بكولومبيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر، الثانية عشر صباحًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكولومبيا؟

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ، وبالطبع ستذاع مباراة البرازيل وباراجواي على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب كولومبيا - البرازيل الأحد 10 أكتوبر 2021،

23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 Premium متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز

التشكيل المتوقع لكولومبيا

من المتوقع أن يعتمد المدرب رينالدو رويدا على التشكيل الآتي:

📸



Imágenes del empate de nuestra Selección Colombia 🆚 🇺🇾#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/8f1GU8ZPFK — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 8, 2021

التشكيل | 4-4-2

دافيد أوسيينا

يوهان موجيكا - كارلوس كيستا - ياري مينا - ستيفان مدينا

لويس دياز - ماتيوس أوريبي - ويلمار باريوس - خوان كوادرادو

رادميل فالكاو - دوفان زاباتا

التشكيل المتوقع للبرازيل

من المتوقع أن يعتمد المدرب تيتي على التشكيل الآتي:

"Nosso principal objetivo é a classificação" 🇧🇷⚽️



🗣️ Marquinhos fala sobre série de vitórias e sobre os próximos passos da #SeleçãoBrasileira nas Eliminatórias! pic.twitter.com/YnMcjcxvZB — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 8, 2021