موعد مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب البرازيل ضد منتخب أوروجواي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينية، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب سنتيناريو قمة من القمم الكلاسيكية لكرة القدم، عندما يحل منتخب البرازيل ضيفًا على نظيره أوروجواي لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينية.

المنتخب البرازيلي هو المنتخب الوحيد في التصفيات الذي تمكن من تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث جولات، وآخرها الفوز على فنزويلا بهدف نظيف، ليتصدر بذلك الترتيب برصيد تسع نقاط وبفارق نقطتين عن أقرب الملاحقين.

أما أوروجواي فتمكنت من الفوز في مباراتين وتلقت هزيمة في واحدة على يد الإكوادور برباعية لهدفين، ولكن آخر المباريات أمام كولومبيا اكتسحت فيها كتيبة تاباريز خصومهم بثلاثية نظيفة منذ أيام قليلة.

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كل الشواهد تقول أننا سنكون أمام مباراة قوية بين ثنائي من أهم أقطاب كرة القدم العالمية، فمن جهة ستحاول أوروجواي إيقاف كتيبة تيتي التي لا تقهر، ومن جهة أخرى سيحاول زملاء نيمار في غيابه مواصلة الابتعاد عن المنافسة وضمان مقعد في قطر مبكرًا.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة البرازيل وأوروجواي والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة البرازيل وأوروجواي؟

موعد مباراة البرازيل أمام أورجواي هو الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020، الموافق 3 ربيع الآخر 1442، على ملعب سنتيناريو بمدينة مونتيفيدو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، الثانية صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وأوروجواي؟

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ، وبالطبع ستذاع مباراة البرازيل وأوروجواي على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أوروجواي - البرازيل الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

01:00 مصر، 02:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 سنتيناريو

التشكيل المتوقع للبرازيل

من المتوقع أن يعتمد المدرب تيتي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

رينان لودي - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو

إيفرتون - آلان - دوجلاس لويز

ريتشارلسون - جابريل جيسوس - روبيرتو فيرمينو

التشكيل المتوقع لأوروجواي

من المتوقع أن يعتمد المدرب أوسكار تاباريز على التشكيل الآتي: