موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يستقبل منتخب البرازيل بملعب أرينا كورينثيانز نظيره الكولومبي، في مباراة مثيرة للغاية ستقام بينهما لحساب الجولة الثالثة عشر من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينية.

وضمنت البرازيل عمليًا التواجد في مونديال قطر العام المقبل، حيث تحتل بلاد السامبا صدارة ترتيب التصفيات برصيد 31 نقطة جمعتها من 11 فوزًا وتعادل وحيد مع عدم تلقي أي هزيمة حتى الآن.

كولومبيا من جهتها تواجه منافسة شرسة، فبينما المركز الأول والثاني باتا في جعبة البرازيل والأرجنتين، الصراع حول الثالث والرابع يشتد، وتأتي بلاد رادميل فالكاو في المركز الرابع برصيد 16 نقطة وبالتساوي مع صاحب المركز الخامس أوروجواي، وبفارق نقطة عن صاحب المركز الثالث، الإكوادور.

وكانت مباراة الذهاب بين البرازيل وكولومبيا قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ومع ذلك فالمتوقع أن تكون مباراة الإياب مثيرة بالأخص من جانب الكولومبيين لمحاولة الابتعاد عن أوروجواي التي ستواجه الأرجنتين بنفس الجولة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة البرازيل وكولومبيا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة البرازيل وكولومبيا؟

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا هو يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021، على ملعب أرينا كورينثيانز بمدينة ساوباولو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكولومبيا؟

تبث فعاليات تصفيات كأس العالم 2022 بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports وستذاع المباراة عبر قناتها Premium 1.

ويمكنك متابعة المباراة من خلال البث المباشر الكتابي لموقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة البرازيل - كولومبيا الجمعة 12 نوفمبر 2021،

02:30 مصر، 03:30 السعودية أرينا كورينثيانز beIN Sports HD 1 Premium

التشكيل المتوقع للبرازيل

من المتوقع أن يعتمد المدرب تيتي على التشكيل الآتي:

Os movimentos da #SeleçãoBrasileira! 🤩⚽🇧🇷



Hoje tem mais um dia de treino, o último antes de 🇧🇷 x 🇨🇴!



Já garantiu seu ingresso? Saiba como em https://t.co/8JGEihDKZX



Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/9SSXrYTuRW — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 10, 2021

التشكيل | 4-4-2

أليسون بيكر

جيلرمي أرانا - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو

لوكاس باكيتا - جيرسون - فابينيو - إيفرتون

نيمار - جابرييل جيسوس

التشكيل المتوقع لمنتخب كولومبيا

من المتوقع أن يعتمد المدرب رينالدو رويدا على التشكيل الآتي:

🎙️ #RuedaDePrensa | @ReinaldoRuedaDT: "Seguimos aprendiendo en el fútbol y acumulando experiencias. Consideré que esta era la fecha para invitar a James a que se uniera nuevamente, mi tarea es buscar alternativas y soluciones".



📺 https://t.co/ku8CCeeMoX#VamosColombia🇨🇴 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 10, 2021