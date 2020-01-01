موعد مباراة البرازيل وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرازيل ضد فنزويلا لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينية، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد منتخب البرازيل لاستضافة مباراة جديدة ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامته على الأراضي القطرية، ويتصدر المنتخب البرازيلي مجموعة أمريكا الجنوبية برصيد 6 نقاط بعد الفوز بمباراتي بوليفيا بخماسية نظيفة، وبيرو بنتيجة 4-2.

ويحتل فنزويلا المركز قبل الأخير في المجموعة ولم يحصل على أي نقطة حتى الان بعد هزيمتين أمام باراجواي على أرض فنزويلا بهدف دون رد، وكولمبيا بثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

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وتقام المباراة على ملعب مومبيو في البرازيل يوم السبت 14 نوفمبر 2020 ميلادياً، 28 ربيع الأول 1442 هجرياً، وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثانية ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

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في هذا التقرير من جول نستعرض سويًا موعد مباراة البرازيل وفنزويلا ما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة البرازيل وفنزويلا؟

موعد مباراة البرازيل وفنزويلا هو يوم السبت 14 نوفمبر 2020، الموافق 27 ربيع الأول 1442، على ملعب مومبيو.

صافرة بداية المباراة تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف فجرًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا؟

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ، وبالطبع ستذاع مباراة البرازيل وفنزويلا على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب البرازيل - فنزويلا السبت 14 نوفمبر 2020،

27 ربيع الأول 1442،

02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 ملعب مومبيو

قائمة منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022

عدد من اللاعبين البارزين يغيبون عن قائمة منتخب البرازيل في الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ، أبرزهم نجم باريس سان جيرمان نيمار بداعي الإصابة، ويغيب أيضًا رودريجو كايو وفيليبي كوتينيو وفابينيو ودافيد نيريس، ويغيب أيضًا نجم ريال مدريد كاسيميرو بسبب فيروس كورونا.

قائمة البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون - ويفرتون - إيدرسون

أليسون - ويفرتون - إيدرسون الدفاع: دانيلو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - رينان لودي - أليكس تيليس - دييجو كارلوس - فيليبي.

دانيلو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - رينان لودي - أليكس تيليس - دييجو كارلوس - فيليبي. الوسط: ألان - أرتور - إيفرتون ريبيرو - لوكاس باكيتا - دوجلاس لويز - برونو جيمارايش.

ألان - أرتور - إيفرتون ريبيرو - لوكاس باكيتا - دوجلاس لويز - برونو جيمارايش. الهجوم: ريتشارلسون - جابرييل جيسوس - بيدرو - إيفرتون - روبيرتو فيرمينو - فينيسوس جونيور.

ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل؟

يتوقع أن تيتي بأليسون في حراسة المرمى، لودي وسيلفا وماركينيوس ودانيلو في الدفاع، دوجلاس لويز وألان وإيفرتون ريبيرو، وستواجد في الهجوم ريتشالسون وفيرمينو وفينيسيوس.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

رينان لودي - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو

دوجلاس لويز - ألان - إيفرتون ريبيرو

فينيسيوس جونيور - روبيرتو فيرمينو - ريتشارلسون

ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب فنزويلا؟

يتوقع أن يعتمد بيسيرو بفارينييز في حراسة المرمى، روزاليس وأنخيل وتشانسييور وفيلتشر في الدفاع، هيريرا ورينكون وكاسيريس في الوسط، ماتشيس وروندون وأوتيرو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

ويلكر فارينييز

روبيرتو روزاليس - ويلكر أنخيل - جون تشانسييور - رولف فيلتشر

كريستيان كاسيريس - توماس رينكون - يانخيل هيريرا

رومولو أوتيرو - سالومون راندون - داروين ماتشيس