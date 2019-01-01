موعد مباراة البرازيل القادمة ضد كولومبيا ضمن وديات المنتخبات

تعرف على موعد مباراة البرازيل القادمة ضد كولومبيا الودية بعد التتويج بكوبا أمريكا، والتي ستقام على ملعب صن لايف بالولايات المتحدة الأمريكية

محمود جمال

يستضيف صن لايف بالولايات المتحدة الأمريكية مباراة تجمع بين منتخبي البرازيل وكولومبيا، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية، وستقام المباراة يوم السبت 7 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 7 محرم 1440 هجرياً.

توج راقصي السامبا ببطولة كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخهم بعد تحقيق الفوز على حساب منتخب بيرو في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف، واستحوذ لاعبي المنتخب البرازيلي على جوائز النسخة السادسة والأربعين، بعدما حصد قائد المنتخب دانى ألفيش جائزة أفضل لاعب فى المسابقة، فيما تمكن حارس مرمى ليفربول أليسون الحصول على جائزة القفاز الذهبي، وجاءت جائزة هداف البطولة للجناح إيفرتون سواريس الذي سجل ثلاثة أهداف، وحصد السيليساو أيضًا جائزة اللعب النظيف.



ودع منتخب كولومبيا بطولة كوبا أمريكا من ربع النهائي على يد منتخب تشيلي بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بدون أهداف، لكن بالرغم من هذا الخروج المدوي قدم المنتخب الكولومبي أداء مميز، حيث تأهل إلى ربع النهائي متصدر للمجموعة الثانية برصيد تسع نقاط بالعلامة الكاملة من ثلاث انتصارات متتالية، أبرزها تحقيق الفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفيين في أولى جولات دور المجموعات.

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